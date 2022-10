Questo iPhone è ufficialmente diventato vintage per Apple

Il mondo della tecnologia fa costantemente passi in avanti e dunque ogni tanto arriva il momento di mettere da parte le "vecchie glorie". A tal proposito, un iPhone ben noto è appena diventato vintage.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, nonché come si può apprendere direttamente dal portale di supporto ufficiale di Apple, iPhone 6 è ora considerato un dispositivo vintage. D'altronde, si fa riferimento a uno smartphone approdato sul mercato nel corso del 2014. Tra le caratteristiche tecniche del dispositivo, troviamo un display Retina HD, il chip A8, 1GB di RAM e una singola fotocamera da 8MP.

Interessante notare il fatto che iPhone 6 Plus era già considerato vintage da Apple, nonostante i due modelli siano entrambi stati lanciati nel 2014. Il tutto dipende dal fatto che iPhone 6 è rimasto in vendita in determinati mercati per più tempo, considerando che un prodotto viene definito vintage quando "Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 e meno di 7 anni", come si legge sul sito Web dell'azienda.

Per il resto, come indicato anche nel portale italiano di Apple, "chi possiede un prodotto iPhone, iPad, iPod, Mac o Apple TV ha la possibilità di ottenere assistenza e parti di ricambio dagli Apple Service Provider (inclusi Apple Store e Independent Repair Provider) per almeno 5 anni da quando Apple ha distribuito per l'ultima volta il prodotto in vendita.

È possibile ottenere assistenza e parti di ricambio per un periodo più lungo, secondo quanto previsto dalla legge o fino a 7 anni, in base alla disponibilità delle parti".