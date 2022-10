L'iPhone con USB-C potrebbe arrivare solo in Europa: niente addio al Lightning?

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che l’iPhone abbraccerà lo standard USB-C per conformarsi alla normativa europea sul caricatore unico. A quanto pare però gli utenti americani hanno poco da cantare vittoria, perchè le dichiarazioni di Greg Joswaik lasciano spazio a molte interpretazioni.

Il responsabile marketing di Apple, nella fattispecie, parlando con il Wall Street Journal ha affermato che la società non ha altra scelta che conformarsi alla normativa europea, e con un pizzico di amarezza ha spiegato che “dobbiamo obbedire, non abbiamo scelta”. Successivamente, ha anche sottolineato che l’Unione Europea in precedenza aveva esortato Apple ad integrare una porta microUSB su iPhone, con scarsi risultati visto che come abbiamo potuto vedere alla fine la compagnia americana ha deciso comunque di puntare sullo standard proprietario Lightning.

Tuttavia, le dichiarazioni di Joswaik aprono le porte a varie interpretazioni e quella più diffusa è quella che porta ad un lancio dell’iPhone con USB-C solo in Europa, mantenendo negli altri mercati il Lightning. Il dirigente infatti non ha risposto alla domanda dell’intervistatore sulla possibilità che l’iPhone con USB-C arrivi altrove, il che lascia aperte le porte aperte a varie interpretazioni.

Non si tratterebbe di una prima volta assoluta, ed anche con iPhone 14 Apple ha lanciato i modelli eSIM Only solo negli USA.

La normativa sul caricatore unico dell’Unione Europea ha ricevuto il via libera ad inizio settimana, e sarà legge dal 2024.