iPhone con USB-C limitato, l'UE minaccia lo stop alla vendita in Europa

Da diversi mesi sul web si è sparsa l’indiscrezione secondo cui Apple potrebbe limitare l’USB-C su iPhone 15, per offrire velocità di trasferimento dati più elevate sui modelli Pro venduti in Europa. La questione è arrivata anche alla voce del commissario europeo Thierry Breton, che ha risposto con una lettera inviata ad Apple.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco die Zeit, Breton avrebbe avvertito il colosso di Cupertino che la limitazione delle funzionalità dei cavi USB-C non è consentita nel Vecchio Continente e qualora dovesse essere introdotta impedirebbe la vendita dello smartphone all’entrata in vigore del regolamento sul caricatore unico.

Lo stesso giornale riferisce che l’UE avrebbe avvertito Apple anche durante un incontro tenuto a metà marzo, tuttavia ci sono delle precisazioni da fare.

La normativa sulla standardizzazione dei cavi di ricarica per dispositivi elettronici approvata dalla Commissione Europea entrerà in vigore alla fine del 2024, il che vuol dire che Apple potrebbe andare avanti con il suo piano di implementare degli ingressi USB-C diversi su iPhone 15 ed iPhone 15 Pro con tanto di inclusione di chip di autenticazione nella porta. Ma non è tutto, perchè visto che gli iPhone solitamente vengono lanciati ad Ottobre, lo stesso potrebbe avvenire anche per gli iPhone 16, che arriverebbero sul mercato prima che la legge entri in vigore.

Nel rapporto si legge anche che l’Unione Europea intenderebbe pubblicare entro il terzo trimestre di quest’anno un documento per garantire un’interpretazione uniforme della legislazione.