iPhone con la vecchia app di Twitter in vendita su eBay: costano fino a 25mila Dollari

Ricordate la storia degli iPhone con Fortnite preinstallato in vendita a migliaia di Dollari? Ebbene, si sta ripetendo ma con Twitter. Come noto infatti il social network di Elon Musk la scorsa settimana ha cambiato nome in X ed anche l’applicazione per iPhone ha fatto lo stesso con relativo debutto del nuovo logo.

Tuttavia, i modelli di iPhone su cui il client non è stato aggiornato sono stati messi in vendita a prezzi spropositati e non giustificati. In particolare, uno di questi è comparso su eBay a 25mila Dollari. Non si tratta nemmeno del prezzo più alto dal momento che in passato una pratica simile è stata osservata anche quando il popolare gioco Flappy Bird è stato eliminato da App Store e da Google Play in quanto creava dipendenza. in tale occasione, un iPhone 5 era stato messo in vendita a 100mila Dollari.

L’annuncio dell’iPhone 11 Pro Max con Twitter originale installato però è stato rimosso da eBay “dal venditore perchè si è verificato un errore nell’annuncio”, e non è chiaro se comparirò di nuovo o no. Altre inserzioni dello stesso tipo hanno importi che variano da 800 a 1000 Dollari. Probabile che su tutti i device di questa tipologia i venditori abbiano deciso di bloccare manualmente gli aggiornamenti automatici delle app.