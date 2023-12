Il primo iPhone SE diventa vintage: cosa cambia per i possessori

Apple ha annunciato che il primo modello di iPhone SE, lanciato nel marzo 2016 e venduto fino a settembre 2018, è ufficialmente entrato nella lista dei prodotti obsoleti e vintage.

Per chi non lo sapesse, Apple è solita contrassegnare i prodotti come vintage cinque anni dopo la messa in vendita, mentre diventano obsoleti allo scadere dei sette anni. Cosa cambia, quindi?

Apple non garantisce che i dispositivi vintage siano idonei per le riparazioni tramite Apple Store o tramite i fornitori di servizi autorizzati, ma qualora le componenti dovessero essere disponibili, si potrà comunque beneficiare della sostituzioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple dovrebbe lanciare nel 2024 iPhone SE 4, che dovrebbe segnare un importante cambio di passo per la linea, a partire dall’introduzione del Face ID al posto del Touch ID, oltre che dell’ingresso USB-C che ha già fatto il suo debutto sugli iPhone con la gamma iPhone 15 presentata lo scorso settembre. I rumor sul lancio però sono discordanti, e non è da escludere che la situazione possa cambiare.

Nella giornata di ieri, Apple ha anche contrassegnato come vintage l’iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione, oltre che l’edizione speciale delle Mickey Solo3 Wireless, mentre sono obsolete le cuffie Powerbeats 2 e Solo2 Wireless.