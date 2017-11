iPhone X: le app iniziano ad aggiornarsi per supportare il nuovo display

Domani esce ufficialmente il nuovoe Apple ha già invitato gli sviluppatori ad aggiornare le proprie applicazioni per renderle compatibili con il nuovo display.

In queste ore tutti i possessori di dispositivi iOS, avranno notato il rilascio di tantissimi aggiornamenti che vanno ad aggiornare le app per renderle compatibili con il nuovo iPhone X che presenta un nuovo display edge-to-edge, molto diverso sia nella forma che nella risoluzione dagli iPhone attualmente in commercio.

Tra i nomi più importanti troviamo Garageband, Discord, 1Password 7 e Pro Cam 5. Troviamo anche diversi giochi già pronti per essere utilizzati in maniera nativa su iPhone X, come Super Mario Run, Modern Combat 5, Into the Dead 2 e Phoenix 2. Ovviamente la lista delle app aggiornate crescerà nel corso dei prossimi giorni. Molte altre applicazioni come Facebook, Messenger, YouTube, Instagram, Netflix, WhatsApp sono già state aggiornate negli ultimi giorni ed è possibile che abbiano già ricevuto il supporto per l'iPhone X.