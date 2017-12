iPhone X: Apple avrebbe distribuito 30 milioni di unità nel Q4. Taglio al prezzo?

A quanto pare i timori di molti analisti, che prima di Natale avevano previsto una domanda inferiore alle aspettative di Apple per iPhone X, potrebbero essere veritieri.

Una società di ricerca cinese, JL Warren Capital, nell'ultimo rapporto diffuso ha affermato che il gigante di Cupertino avrebbe distribuito solo 30 milioni di unità di iPhone X nell'ultimo trimestre dell'anno, un numero di poco superiore alle 25 milioni di unità del primo trimestre.

Sinolink Securities sostiene che una delle ragioni che avrebbe portato a questa frenata sarebbe da ricercare, come ampiamente prevedibile, nel prezzo elevato, ecco perchè in molti suggeriscono che un taglio potrebbe rappresentare la soluzione ideale per centrare gli obiettivi che la compagnia di Tim Cook si era prefissata.

L'Economic Daily News suggerisce anche che Apple avrebbe tagliato gli obiettivi di distribuzione interni del 40% a 30 milioni di unità. La compagnia di Cupertino, però, incalzata da alcune testate sulla questione non ha voluto commentare l'andamento delle vendite, come fatto già in precedenza per motivi legati alla propria quotazione in borsa.

Il DigiTimes ha suggerito che Apple starebbe prendendo in considerazione un adeguamento dei prezzi per i prossimi iPhone che lancerà sul mercato nel corso del prossimo anno, ma almeno al momento ancora non è disponibile alcun tipo di informazione a riguardo. Già in passato, comunque, erano emersi alcuni rumor che portavano al lancio di tre iPhone nel 2018, ma mai prima d'ora si era parlato del prezzo.