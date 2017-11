iPhone X: dal 24 novembre disponibile in altri 13 mercati

Apple ha da poco annunciato che a partire dal prossimo 24 Novembre, il nuovo iPhone X sarà in vendita in tredici nuovi mercati, portando il totale a settanta, se si considera che attualmente è disponibile in 57 mercati.

I nuovi mercati abbracciano Europa, Asia, Medio Oriente ed Africa, e sono Albania, Bosnia, Cambogia, Kosovo, Macao, Macedonia, Malesia, Montenegro, Serbia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia e Turchia.

E’ chiaro che non si tratta di mercati estremamente redditizi per la compagnia di Cupertino, ma potrebbero comunque dare una mano alla società ad aumentare l’adozione dell’iPhone X, che secondo le ultime stime diffuse in rete avrebbe già superato l’iPhone 8 nel primo weekend di disponibilità.

Tuttavia, stanno facendo molto discutere le stime relative ai costi di produzione di iPhone X, che costerebbe ad apple 357,50 Dollari, a cui vanno ovviamente aggiunte anche le spese di marketing e ricerca e sviluppo, ma che portano i margini di guadagno ai massimi storici per la compagnia di Cupertino.