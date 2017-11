iPhone X disponibile in tutte le varianti in 1-2 settimane

Diminuiscono ulteriormente i tempi di attesa per iPhone X , una buona notizia per tutti coloro che speravano di poter mettere le mani sul nuovo dispositivo entro Natale.

Nelle ultime ore sul sito di Apple la consegna del nuovo iPhone, sia in versione argento che grigio siderale da 64GB e 256GB, è passata al periodo "1-11 Dicembre". In precedenza erano indicate "2-3 settimane". I tempi di attesa sono stati ridotti anche per coloro che hanno già acquistato iPhone X e sono in attesa di riceverlo. Diversi Apple Store Retail, inoltre, hanno una disponibilità quotidiana di iPhone X che può essere verificata in fase di ordine.

Gli iPhone X sono acquistabili direttamente sul sito di Apple.