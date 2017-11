iPhone X disponibile da oggi a livello mondiale da 1.189 Euro

E' disponibile da oggi, Venerdì 3 Novembre, il nuovo iPhone X . Il cellulare, ad una settimana dall'apertura dei pre-ordini, che hanno fatto rapidamente registrare il tutto esaurito, può essere acquistato neglidei paesi selezionati per la prima ondata di lancio.

Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Argento ed Oro nei tagli di memoria da 64 e 256 gigabyte. In Italia, il primo ha un costo di 1.189 Euro, mentre il modello con più memoria costa 1.359 Euro.

Non abbiamo notizie in merito alla disponibilità reale nei vari negozi, ma Apple qualche settimana fa aveva invitato tutti i propri utenti a recarsi presto negli Apple Store per assicurarsi il tanto atteso cellulare, a causa della scarsa disponibilità dovuta ai problemi produttivi con il sistema TrueDepth che gestisce il Face ID.

iPhone X include uno schermo Super Retina HD da 5,8 pollici con risoluzione di 2436x1125 pixel e densità di 458ppi, il nuovo processore A11 Bionic con motore neurale e coprocessore M11 integrato, e fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo e teleobiettivo.