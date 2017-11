iPhone X: disponibile un'app per rimuovere la lunetta superiore

Una delle critiche più diffuse mosse dagli utenti nei confronti dell’è rappresentata dalla lunetta superiore presente nel display del cellulare, che secondo molti andrebbe a limitare l’esperienza offerta dal cellulare, almeno dal punto di vista estetico.

Apple ha da poco approvato un’applicazione battezzata Notch Remover che risolve appunto la questione.

E’ bene precisare che non si tratta di un’applicazione che rimuove del tutto la lunetta, in quanto aggiunge semplicemente una barra nera che, quando i display è attivo, la rende invisibile. Tutto ciò non va ad intaccare minimamente gli angoli arrotondati del cellulare, che restano comunque visibili, come si può vedere dallo screenshot presente in calce, ma chiaramente l’utilizzo dell’applicazione rende obbligatorio reimpostare dei nuovi sfondi.

L’app costa 0,99 Dollari, una cifra esigua rispetto a quella pagata per portare a casa il cellulare dei record di Apple. La questione è però se la lunetta sia un problema reale o meno.