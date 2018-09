iPhone X è durato solo un anno. Apple interrompe la vendita del top di gamma 2017

E' passato meno di un anno dalla presentazione di iPhone X, il top di gamma 2017 di Apple che ha segnato la rimozione del pulsante fisico Home e l'introduzione del Face ID, ed il colosso di Cupertino l'ha già rimosso dal mercato.

Il motivo ovviamente non è commerciale, visto che proprio ieri si parlava di 60 milioni di unità distribuite a livello mondiale, ma dettato dalla presentazione dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max.

Apple ha deciso di puntare esclusivamente sui nuovi arrivati, che insieme ad iPhone XR andranno a comporre la lienup di prodotti per il 2018. Anche alla luce delle novità introdotte con i nuovi cellulari, per gli utenti l'acquisto di iPhone X sarebbe risultato praticamene inutile, motivo per cui il produttore ha deciso di tagliarlo completamente dal listino.

Almeno per il prossimo anno, fino a Settembre 2019, gli utenti avranno a disposizione quattro linee di iPhone da acquistare: iPhone XS (che comprende anche l'XS Max), iPhone XR, iPhone 8 (ed iPhone 8 Plus) ed iPhone 7 (con iPhone 7 Plus).

Prezzi ovviamente più bassi per i modelli più datati: il top di gamma di due anni fa viene venduto a partire da 679 Euro, con il modello da 4,7 pollici che parte da 549 Euro e potrebbe rappresentare una buona soluzione per coloro che hanno poche pretese e desiderano portare a casa un buon cellulare. iPhone 8 invece parte da 719 Euro, con iPhone 8 Plus sceso ad 829 Euro.