iPhone X era originariamente previsto per il lancio nel 2018

Il lancio di due diversi modelli di iPhone da parte diin un solo anno, a molti è sembrato strano, ma oggi sono emerse nuove indiscrezioni sui piani originari del gigante di Cupertino per

Secondo quanto affermato a Mashable da Dan Riccio, il Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, la compagnia di Tim Cook originariamente aveva programmato il lancio di iPhone X per il 2018, ed il cambio di programma è stato possibile solo “grazie al duro lavoro, il talento, la grinta e la determinazione del nostro staff, che ci ha permesso di rilasciarlo con un anno di anticipo”.

Riccio inoltre ha allontanato l’ipotesi secondo cui la compagnia per cui lavora aveva inizialmente intenzione di integrare il sensore per le impronte digitali sotto lo schermo, come vi abbiamo ampiamente raccontato nella news dedicata.

Ricordiamo che iPhone X sarà disponibile dalla giornata di domani, 3 Novembre, nei negozi italiani, ad una settimana dall’apertura dei pre-ordini, che hanno fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti.