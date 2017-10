iPhone X: Face ID non può essere ingannato da fratelli gemelli

A quanto pare, il sistema di riconoscimento facciale introdotto danell’ iPhone X , il, non può essere ingannato da due gemelli identici.

I primi redattori, che hanno avuto modo di mettere le mani sul nuovo smartphone che sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo a partire da venerdì prossimo, etichettano il sistema di riconoscimento facciale come estremamente preciso, in alcune circostanze.

I pareri però sono molto contrastanti. Per molti sarebbe fantastico, ma non funzionerebbe sempre: in particolare farebbe un pò di fatica all'aperto, in una giornata di sole. Un aspetto su cui concordano tutti è la precisione.

Riguardo la sicurezza, appare praticamente impossibile ingannarlo, nemmeno se si trova di fronte a due gemelli identici. Il Business Insider, infatti, ha messo alla prova il sistema con due gemelli omozigoti: uno dei due ha effettuato la registrazione del viso nell’app, per poi metterlo alla prova del login con l'altro fratello. I risultati sono definiti sorprendenti: il sistema TrueDepth è riuscito a distinguere delle caratteristiche in due persone che, all'apparenza, potrebbero sembrare praticamente identiche.