[AGG.] iPhone X è già sold out: le spedizioni stimate in 5-6 settimane

iPhone X è già sold out sul sito web ufficiale della. A pochi minuti dall'apertura dei pre-ordini, infatti, le stime di spedizione del nuovo smartphone top di gamma sono passate a 2-3 settimane, segno che le ultime unità disponibili sono andate rapidamente esaurite.

I pre-ordini sono attivi da circa 30 minuti, e non sembrano essere andati lisci per tutti. Se molti utenti su Twitter segnalano di essere riusciti a completarli prima della modifica alle stime di spedizione, altri invece lamentano un ritardo nella ricezione della mail di conferma da parte della società di Cupertino.

Inoltre, il sito web ufficiale, con il relativo Apple Store, è stato irraggiungibile per qualche minuto, probabilmente a causa dell'alto traffico.

Come ampiamente previsto, quindi, sarà estremamente difficile riuscire a trovare qualche iPhone X disponibile negli Apple Store al lancio del prossimo 3 Novembre, nonostante le raccomandazioni di Apple di recarsi presso i negozi presto per riuscire ad accaparrarsi l'agognato smartphone.



Aggiornamento 9:41 - in questo momento le spedizioni di iPhone X sono stimate in 4-5 settimane.



Aggiornamento 10:35 - nuovo aggiornamento per l'Apple Store. Da ore le stime di spedizione per iPhone X sono di 5-6 settimane.