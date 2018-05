iPhone X: gli utenti segnalano rotture al vetro della fotocamera

iPhone X torna sotto la lente d'ingrandimento. Questa volta oggetto della critica è il vetro della fotocamera, che secondo alcune segnalazioni arrivate dagli utenti sul forum ufficiale della Mela, si romperebbe troppo facilmente.

Sul forum sono molti infatti i possessori dello smartphone che lamentano screpolature sul vetro degli obiettivi, ma la cosa che più fa arrabbiare gli utenti è rappresentato dal fatto che Apple avrebbe già specificato di non avere alcuna intenzione di sostituire completamente il dispositivo.

A ciò si aggiunge anche il fatto che, evidentemente, gli utenti non hanno mai fatto cadere il loro iPhone X, il che ha fatto presumere a molti che il tutto sarebbe riconducibile al freddo ed agli sbalzi termici.

"Ho comprato l'iPhone X poco prima di Natale ed ho trovato una fessura sul vetro posteriore della fotocamera. Il telefono è stato utilizzato con la cover per tutto il tempo e non è mai caduto o ha avuto incidente. Sono andato all'Apple Store stamattina e mi hanno detto che la sostituzione costa 549 Dollari" si legge in uno dei post.

Altri utenti invece sostengono che l'obiettivo della fotocamera di iPhone X si sia rotto nonostante il clima mite. A tal proposito, un utente scrive quanto segue: "ho letto che alcune persone hanno questo problema nei climi freddi. Vivo in Malesia ed il clima è caldo umido, e raggiunge 32-36 gradi al giorno. Qui non abbiamo nemmeno un Apple Store, quindi non posso contare sui centri autorizzati, e sono costretto a non effettuare la riparazione".

Un altro utente scrive che "il mio iPhone X ha una piccola crepa sul vetro della fotocamera. Il telefono non è mai caduto o rimosso dal case. E vivo alle Hawaii, quindi non può essere il freddo. Posseggo lo smartphone da due mesi".

Apple, però, durante la presentazione ufficiale ha più volte sottolineato che il vetro è in Zaffiro, un vetro estremamente duro.