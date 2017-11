iPhone X: le immagini ed i video del lancio internazionale

E’ l’in tutto il mondo. A partire dalle 9 di questa mattina, infatti, l’attesissimo cellulare del gigante di Cupertino è disponibile nella prima ondata di mercati per cui è stato annunciato, e davanti aglisi sono già formate da ieri sera le classiche code di appassionati.

La società di Tim Cook ha pubblicato sul proprio sito web ufficiale un set di immagini che mostrano i primi acquirenti che hanno avuto la possibilità di mettere le mani sul cellulare.

Immagini provenienti dall’Apple Dubai Mall, il brand store di Shanghai, l’Apple Orchand Road di Singapore, l’Apple Store di Tokyo ed il negozio di Sydney (in cui un posto in fila è stato acquistato per 500 Dollari) .

Da Twitter, invece, ci giunge il filmato che trovate in calce, girato da Mashable fuori dall’iconico Apple Store di New York City, affollato già dall’alba di questa mattina da utenti in attesa del cellulare.

Il prezzo alto non sembra aver frenato gli appassionati, evidentemente.