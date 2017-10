iPhone X, in abbonamento con Vodafone un risparmio di 300€

Dopo l'annuncio dei top di gamma di Apple o Samsung i riflettori, come sempre, sono puntati sugli operatori mobile e le loro offerte in abbonamento. Si parte con Vodafone che propone una serie di occasioni vantaggiose: conl'costa 300€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Vodafone RED propone un canone di 25€ ogni –come purtroppo è diventato comune ora– 4 settimane. Al pacchetto normale, che include chiamate e SMS illimitati più 8GB, è possibile aggiungere anche l'iPhone X portando il costo quadrisettimanale ad un totale di 50€. Inoltre, abbinando il top di gamma all'offerta, i GB passano da 8 a 10.

Per essere sicuri di non dover mai rinunciare a nulla, l'offerta Vodafone RED ha incluso, di default, anche il pass Social e Chat che permette di utilizzare alcune app, come Facebook, Instagram, Whatsapp e Telegram, illimitatamente. Anche nel caso finissero i GB in dotazione.

Attivando l'abbonamento, sarà necessario pagare un anticipo di 149,99€ o 299,99€ a seconda che si sia interessati al modello da 64GB o 256GB. L'abbonamento ha una durata di 30 mesi e sarà necessario abbinare al piano una carta di credito dove saranno addebitati i costi ogni 4 settimane.

Facendo un calcolo delle rate per i 30 mesi di durata del contratto abbiamo un totale di 899,99€ per il modello da 64GB. Sono 300€ in meno rispetto al prezzo di listino da 1199,99€, davvero niente male.