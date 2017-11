iPhone X: In alcuni paesi sarà possibile acquistarlo con il Reserve and Pickup

Oltre ai preordini e ad un numero limitato di dispositivi presenti negli store, a partire dal 4 Novembre, in alcuni Paesi, verrà attivato il

La nuova modalità di acquisto sarà disponibile da Sabato 4 Novembre alle 6:00 ora locale in Australia, Belgio e Regno Unito e alle 8:00 ora locale lo stesso giorno in Canada, Hong Kong, Messico, Svizzera e Emirati Arabi Uniti .

Il Reserve and Pickup è una modalità d’acquisto davvero molto comoda che permette agli utenti di selezionare online l’iPhone X desiderato e ritirarlo successivamente in negozio. A differenza della tradizione modalità di acquisto, con il Reserve and Pickup, l’utente non deve pagare anticipatamente tramite il sito web. Il pagamento avviene direttamente in negozio, al ritiro del dispositivo.

Il Reserve and Pickup potrebbe presto essere attivato anche in altri Paesi tra cui l'Italia.