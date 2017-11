iPhone X: in alcuni Store la disponibilità è più alta del previsto

Continua il nostro coverage su iPhone X , che oggi è stato lanciato a livello mondiale. Alcuni siti hanno fatto il punto sulla disponibilità nei negozi del cellulare. Ad esempio, in Francia il cellulare non sarebbe disponibile in-store, proprio come predetto da alcuni rapporti emersi all’inizio della settimana.

Fuori dall’Apple Store di Parigi, infatti, non era presente praticamente nessun utente e la fila era assente.

Alcune fonti, però, hanno confermato a BGR che in alcuni negozi degli Stati Uniti la disponibilità di iPhone X sarebbe superiore alle aspettative.

Ad esempio, gli store di Londra avrebbero tra 500 a 1.000 unità ciascuno, mentre almeno al momento non ci giungono notizie dai negozi sparsi nel nostro paese.

A tal proposito, come sempre, invitiamo i nostri utenti a raccontarci le loro esperienze d’acquisto nei negozi attraverso il modulo per i commenti presente in calce alla notizia.

La raccomandazione di Tim Cook, però, resta valida nonostante questa news: il consiglio è recarsi quanto prima nei negozi per mettere le mani sul dispositivo, ove disponibile.