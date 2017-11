iPhone X: margini di guadagno da record per Apple, costa 357,50 Dollari!

L’ultimo smartphone di, l’ iPhone X , passerà alla storia non solo come il più caro mai lanciato dalla società di Cupertino, ma anche quello con i maggiori margini di profitto.

Secondo una nuova ricerca di mercato condotta, e pubblicata da Reuters, alla società di Tim Cook il cellulare costerebbe solo 357,50 Dollari, salvo poi venderlo a 999 Dollari per la versione base, il che porta il margine lordo al 64 per cento. L’iPhone 8, invece, che è disponibile a 699 Dollari, ha un margine lordo del 59 per cento.

La scoperta è a tutti gli effetti sorprendente, perché i prodotti tecnologici a diventare più redditizi col passare del tempo, mentre le componenti interne hanno registrato un calo dei costi.

Apple, però, si è rifiutata di commentare il rapporto pubblicato da TechInsights. Il display da 5,8 pollici edge-to-edge costa 65,50 Dollari, rispetto ai 36 Dollari dello schermo da 4,7 pollici di iPhone 8. E’ chiaro che questo rincaro è da imputare alla tecnologia Super AMOLED, che garantisce colori più vividi ed un design più sottile.

La scocca in acciaio Inox costa 36 Dollari, rispetto ai 21,50 Dollari di quella dell’iPhone 8.