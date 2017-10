iPhone X: migliorano alcune stime di consegna, ora previste per il 3 Novembre

A pochi giorni dall’apertura dei pre-ordini, e mentre ci avviciniamo al debutto nei negozi previsto per il prossimo 3 Novembre, giunge notizia che alcune stime di consegna di iPhone X , per degli utenti che hanno effettuato la prenotazione lo scorso venerdì, hanno subito degli anticipi importanti.

In particolare, alcuni utenti che inizialmente avevano date stimate di consegna per la seconda o terza settimana di novembre, hanno riferito sui social network che la data è stata modificata ed ora è prevista per il 3 Novembre, ovvero il giorno del lancio.

Non si sa, almeno al momento, quanti siano gli ordini interessati, tanto meno in base a quale criterio vengano scelte le prenotazioni, ma la notizia è estremamente importante in quanto dimostra che la disponibilità sia in miglioramento, a conferma delle indiscrezioni emerse nelle ultime ore che parlavano di una linea produttiva che ormai si era messa alle spalle i problemi segnalati inizialmente e che l’hanno rallentata, nelle fasi iniziali.

Nonostante ciò, però, consigliamo a tutti gli interessati di recarsi con largo anticipo presso gli Apple Store al lancio.