iPhone X: online le prime recensioni, ecco cosa dicono

Con l'arrivo nei negozi del nuovo iPhone X , sono state pubblicate in rete anche le prime recensioni dell'atteso smartphone da parte dei principali quotidiani americani del settore.

Recensioni che lodano il lavoro portato avanti da Apple, principalmente per quanto riguarda il comparto fotografico ed il riconoscimento facciale.

“iPhone X di Apple è l’inizio di qualcosa di nuovo. Tutto quello che iPhone X è ora, rappresenta una roadmap per iPhone futuri.”“Face ID ha funzionato come da promessa: con occhiali da sole, senza occhiali da sole, con i capelli legati, con i capelli lasciati sciolti, tutta la notte al buio, o durante il giorno.”“Il display OLED è pazzescamente bello. Il contenuto è diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai visto. E il bordo smussato ai lati è incredibile. In qualche modo umanizza ancora di più il dispositivo. Mi sembra di tenere in mano le mie foto e i miei video…non un dispositivo su cui vederli.”“Face ID è sicuro, veloce, affidabile e molto facile da usare. Ma anche se è Halloween, se avete intenzione di clonare voi stessi, andrete incontro a seri problemi.”“Dopo 10 ore per le strade di San Francisco, per lo più passati dentro e intorno al Fisherman’s Wharf, sono rimasto impressionato da come Portrait Mode abbia trasformato il selfie di tutti i giorni in una foto elegante e rispettabile.”“Il lavoro di Apple sulla fotocamera è impeccabile e le Animoji sono fantastiche.”“Ciò che posso dirvi è che le Animoji cono carine e super divertenti. Il modo in cui la fotocamera è in grado di rilevare e mappare in modo accurato la tua faccia, la fisica nei modelli e il divertimento del poter ‘indossare una maschera’ contribuiscono insieme a creare una cosa che è davvero un mare di divertimento.”