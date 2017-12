iPhone X per gli utenti è "quasi perfetto", ecco perchè

iPhone X si appresta a diventare uno degli smartphonepiù apprezzati degli ultimi anni, anche grazie ai numerosi compromessi a cui ha dovuto fare fronte la Mela per il primo smartphone all-screen della sua storia.

Quello più importante non può non riguardare l'abbandono totale ai tasti fisici, dal momento che iPhone X, come ormai noto, non include più nessun tipo di tasto fisico e lettore per le impronte digitali, che è stato sostituito con il sistema Face ID per il riconoscimento facciale, il quale viene effettuato dalle fotocamere TrueDepth incluse nella così detta "lunetta" presente sulla parte superiore dello schermo.

Proprio questi compromessi, secondo alcuni analisti avrebbero potuto frenare gli acquisti ma evidentemente non è stato così, nonostante il prezzo molto elevato. Secondo alcune ricerche di mercato, coloro che hanno portato a casa l'iPhone X in occasione del Natale, o in generale dal lancio, si sarebbero detti molto soddisfatti per l'acquisto. Il dispositivo, infatti, ha una valutazione media dei proprietari di 4,6 su 5.

Le motivazioni che hanno spinto i possessori a dare questa valutazione così alta sono tre: le Animoji, le modifiche hardware (come il nuovo stabilizzatore ottico della fotocamera, il display OLED, la maggiore durata della batteria) ed, ultimo ma non meno importanza l'ecosistema familiare incluso in un dispositivo radicalmente differente rispetto ai suoi predecessori.

Sui dati di vendita, però, ancora non sappiamo fornirvi alcuna indicazione.