iPhone X è il più fragile di sempre, lo dimostra una ricerca

Nel corso della conferenza di presentazione diha più volte sottolineato che il materiale utilizzato nella scocca, ovvero il vetro, rende il cellulare il 50% più resistente dei suoi predecessori, ma alcuni test condotto sul cellulare hanno smentito nettamente questa dichiarazione.

SquareTrade, una società specializzata nell’estensione della garanzia per i dispositivi elettronici, ha condotto numerosi test di resistenza sull’iPhone X, scoprendo che il cellulare è a tutti gli effetti “l’iPhone più fragile di sempre”.

Non solo le numerose cadute hanno fatto andare in frantumi la scocca, ma ha anche provocato malfunzionamenti al display OLED.

Il piano di sottoscrizione offerto dalla compagnia copre l’inclinazione dello schermo, danni al display, guasti alla batteria ed al connettore Lightning e problemi all’altoparlante, ma ovviamente non copre eventuali furti.

Anche altri canali YouTube nel corso del weekend si sono dilettati a testare la resistenza di iPhone X: EverythingApplePro non ha riportato danni da liquidi, mentre TechRax ha effettuato un scratch test, i cui risultati ve li mostriamo come sempre in calce.