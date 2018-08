iPhone X Plus: nuovi dettagli dalla nuova beta di iOS 12

La maggior parte dei rapporti pubblicati online si dicono d'accordo sul fatto che Apple sia pronta a lanciare ben tre iPhone nel corso dell'anno, che con ogni probabilità verranno presentati in occasione del classico keynote autunnale. I tre dispositivi a quanto pare includeranno lo stesso design di iPhone X, ma le differenze saranno sostanziali.

Secondo quanto affermato, i nuovi iPhone includeranno dei pannelli edge-to-edge, notch e supporto al Face ID, ed avranno tre dimensioni differenti: quello da 6,1 pollici, infatti, includerà un pannello LCD, mentre quelli da 5,8 e 6,5 pollici utilizzeranno l'OLED.

Apple ovviamente ad oggi ancora non ha confermato in via ufficiale le voci sui dispositivi, ma dalla nuova beta di iOS 12 sono arrivate altre indicazioni molto interessanti. Il sito brasiliano iHelpBR, infatti, ha scoperto nella nuova beta di iOS 12 che la compagnia di Tim Cook è a tutti gli effetti al lavoro su un iPhone X.

I redattori hanno utilizzato le ultime versioni dimostrative del prossimo sistema operativo ed XCode per caricare su iOS Simulator un dispositivo con risoluzione dello schermo impostata su 2688x1242 pixel, la stessa che probabilmente troveremo anche su iPhone X Plus. A seguito di un'ulteriore ispezione nella versione dimostrativa, il sito ha scoperto che le applicazioni preinstallate sul dispositivo, come Messaggi, Calendario e Contatti, passano alla modalità verticale e quella orizzontale sullo schermo da 6,5 pollici, come vi mostriamo dalla fotografia presente in calce.

iPhone X Plus, non supporta la modalità Panorama come i modelli Plus di iPhone, il che vuol dire che se un iPhone con schermo di 2688x1242 pixel come risoluzione costringe le app stock a passare alla modalità orizzontale, Apple lo considererà a tutti gli effetti un modello della linea Plus.

Resta da capire se l'iPhone da 6,1 pollici, che sfoggerà comunque uno schermo più grande di quello dell'iPhone X, supporterà tale modalità o no.