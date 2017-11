iPhone X: rubate nell'Apple Store di San Francisco 300 unità

Spiacevole incidente per l’Apple Store di San Francisco, la notte prima del lancio mondiale di iPhone X . Tre ladri, infatti, avrebbero rubato più di 300 unità del nuovo cellulare della compagnia di Cupertino per un valore complessivo di 370.000 Dollari.

Secondo il rapporto pubblicato da CNET, i tre malviventi avrebbero rubato gli smartphone da un camion UPS parcheggiato nei pressi del negozio, intorno alle 11:15 locali, portando a termine letteralmente una rapina alla luce del giorno.

La polizia riferisce che il camion stava trasportando 313 unità di iPhone X, e conteneva sia le varianti con 64 gigabyte di memoria interna, che quelle da 128 gigabyte.

Il corriere ha già annunciato di essere al lavoro con le forze dell’ordine per recuperare le unità. E' probabile però che Apple abbia già provveduto a bloccare gli smartphone in questione, come accade spesso in casi come questi.

iPhone X è disponibile da oggi in Andorra, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia , Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Italia, Giappone, Jersey, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Paesi Bassi, nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Qatar, Romania, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito, gli Stati Uniti, e le Isole Vergini americane.