iPhone X: segnalati problemi agli altoparlanti, gli utenti lamentano distorsioni

La sfilza di problemi riguardanti i nuovi modelli dei principali smartphone lanciati sul mercato nel corso degli ultimi mesi non è destinata a terminare. Nelle ultime ore, infatti, sono molti gli utenti che stanno segnalando disservizi con il nuovo iPhone X

Non solo la linea verde, di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse ore, ma anche problemi agli altoparlanti.

Alcuni proprietari, infatti, hanno segnalato che il cellulare genererebbe rumori simili ad uno scoppiettio e ronzii agli altoparlanti quando il volume è alto.

Disservizi simili erano stati segnalati anche dai proprietari di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, ma la natura sembra essere diversa, dal momento che i problemi audio dell’ottava generazione del cellulare di Apple si verificherebbero solo durante le telefonate, mentre per quanto riguarda iPhone X si presenterebbe in qualsiasi circostanza.

La seconda differenza è rappresentata dal fatto che sul Ten i ronzii sarebbero presenti solo quando il volume è al massimo, il che secondo molti escluderebbe la natura software.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, però, le segnalazioni sono poche, ed Apple ancora non ha commentato la questione.