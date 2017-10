iPhone X: si stabilizza la produzione dei moduli per il Face ID

Uno dei principali fattori che ha rallentato la produzione di iPhone X è rappresentato dai problemi con le componenti che pongono il sistema TrueDepth del Face ID, il sistema di riconoscimento facciale presente nel cellulare.

Secondo quanto affermato dall’analista di KGI Securities, Ming-chi Kuo, la produzione delle suddette componenti è ora “stabile”, segno che prossimamente la disponibilità del cellulare potrebbe aumentare.

Tuttavia, come sottolineato dallo stesso analista, per mantenere stabile la produzione, Apple probabilmente sarà costretta a non modificare alcuna caratteristica del Face ID, il che va contro le speculazioni secondo cui il gigante di Cupertino nel corso del prossimo anno potrebbe aggiornare il sistema con un obiettivo frutto della combinazione di vetro e plastica.

Ricordiamo che iPhone X è disponibile in pre-ordine da venerdì scorso, ma le stime di spedizione per i nuovi ordini parlano di 5-6 settimane. Apple però promette una discreta disponibilità negli Apple Store al lancio di venerdì prossimo.