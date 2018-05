iPhone X è lo smartphone più venduto in Europa ad inizio 2018

Nonostante le numerose critiche, soprattutto sul prezzo, l'iPhone X è risultato essere lo smartphone più venduto in Europa ad inizio 2018. Apple, infatti ha distribuito oltre 10 milioni di unità nei primi tre mesi dell'anno.

Una vittoria importantissima per il produttore, soprattutto nei confronti di tutti quegli analisti che continuano a sostenere che l'iPhone X sia un gigantesco flop a causa del prezzo troppo elevato (superiore ai 1.000 Dollari), che secondo gli stessi starebbe spingendo gli utenti verso altri lidi. Si tratta anche di un andamento delle vendite molto particolare, in quanto storicamente all'inizio dell'anno si registra un calo delle vendite dopo il boom del periodo natalizio.

Canalys, nell'ultimo rapporto di ricerca afferma che "nel primo trimestre dell'anno, in Europa le spedizioni di smartphone sono diminuite del 6,3 per cento, il calo più importante registrato in tre mesi. Apple ha distribuito oltre 10 milioni di unità, ma questo rappresenta comunque un calo del 5,4 per cento. Come percentuale di modelli spediti, l'iPhone X ha registrato un calo rispetto al quarto trimestre, detenendo una percentuale di circa il 25 per cento, ma è comunque rimasto lo smartphone più venduto della regione".

Samsung, che rappresenta il primo competitor, ha riportato un calo del 15 per cento nel primo trimestre, segno che gli utenti hanno scelto aziende come Huawei e Xiaomi.