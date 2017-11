iPhone X: tempi di spedizione passano a 2-3 settimane in Europa

A poco più di due settimane dal lancio ufficiale, la disponibilità di iPhone X in Europa sembra essere migliorata. Secondo quanto affermato da alcuni siti, infatti, attualmente provando ad ordinare un’unità dell’ultimo smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino, le stime di spedizione sarebbero migliorata.

In particolare, sia la versione da 64 che 256 gigabyte, verrebbero spedite in 2-3 settimane, in Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, Paesi Bassi e gli altri paesi che fanno parte della prima tranche di paesi europei in cui è disponibile il cellulare.

Una notizia che sicuramente farà piacere a tutti coloro che hanno intenzione di regalare (o regalarsi) un iPhone X per le vacanze, dal momento che ordinandolo da oggi sicuramente sarà consegnato entro Natale.

Non sappiamo se questo miglioramento sia dovuto ad un calo della domanda (che a giudicare dalle relazioni diffuse dagli analisti sarebbe improbabile) oppure se la catena di produzione stia aumentando la resa per soddisfare la richiesta.