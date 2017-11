iPhone X: TIM ufficializza l'offerta per acquistare il nuovo cellulare di Apple

E' disponibile da venerdì scorso, 3 Novembre, nei negoziil nuovodi. L'operatore telefonico, a tal proposito, ha ufficializzato l'offerta riservata ai propri clienti.

iPhone X sarà disponibile con una vasta gamma di tariffe sulla rete veloce di TIM e sarà acquistabile anche a rate mensili. I clienti TIM ricaricabili con opzione dati attiva possono acquistare iPhone X tramite rate mensili di 35 Euro, con un anticipo di 149 Euro per il modello da 64 GB e 319 Euro per il modello da 256 GB. L’offerta prevede 2GB aggiuntivi di navigazione Internet ogni mese.

La formula esclusiva TIM Next permette ai clienti di avere un nuovo smartphone ogni anno. Dopo un anno, il cliente potrà decidere se tenere il proprio iPhone o sostituirlo con l’ultimo modello. Con TIM Next Unlimited i clienti TIM possono acquistare iPhone X tramite rate mensili di 59,90 Euro, con un anticipo di 199 Euro per il modello da 64GB e 349 Euro per il modello da 256 GB. L’offerta prevede minuti di chiamate illimitate e 20 GB di navigazione Internet. Entrambe le offerte TIM Next includono la protezione del device da danni accidentali (5,9 Euro/mese). È inoltre possibile integrare la protezione del device anche con l’opzione furto (8,9 Euro/mese).

A questo indirizzo, invece, sono presenti le offerte di Wind.