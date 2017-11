iPhone X: le vendite del primo weekend superano quelle di iPhone 8

Il primo fine settimana di disponibilità dell’ iPhone X è alle spalle, e come di consueto sul web sono emerse le prime analisi riguardo l’andamento delle vendite del dispositivo che, come abbastanza prevedibile, hanno superato facilmente quelle di

Apple, almeno al momento, non ha diffuso nessuna cifra ufficiale, e probabilmente non lo farà anche nel prossimo futuro, ma la quota di mercato nel primo fine settimana di iPhone X sarebbe dello 0,93%, più del doppio rispetto allo 0,3% di iPhone 8 e lo 0,4% di iPhone 8 Plus.

Nel primo weekend di disponibilità, iPhone 7 e 7 Plus si erano fermati all’1 e 0,2 per cento, mentre iPhone 6s ed iPhone 6s Plus ad 1 e 0,3 punti percentuali.

A livello complessivo, invece, l’analisi di mercato condotta da Localytics ha mostrato che il modello più popolare è l’iPhone 7, al 19,74%, seguito a ruota da iPhone 6s (18,58%) ed iPhone 6 (16,77%).

Ciò che resta da capire, a questo punto, è il numero reale di unità vendute da Apple, e soprattutto la disponibilità iniziale.