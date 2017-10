iPhone X: un video su YouTube lo mostra completamente

Un nuovo video pubblicato su YouTube di recente daha fornito uno scorcio dettagliato all'in colorazione Space Grey.

Brooke durante una visita al padre, un ingegnere Apple, ha avuto modo di riprendere un iPhone X (il video originale è stato rimosso, quello in calce è uno spezzone caricato da un utente della rete) in azione. Durante il tour del campus, Brooke e suo padre si fermano per pranzo al "Caffè Macs", il padre utilizza un iPhone X per pagare il cibo utilizzando Apple Pay e il Face ID. Brooke più avanti mostra nel dettaglio l'iPhone X, grazie al video è possibile vederlo esteticamente nella colorazione Space Gray, inoltre è possibile vedere nel dettaglio il layout di alcune applicazioni di sistema, come Note, Calendario e Fotocamera.

iPhone X sarà disponibile per i preordini a partire dal 27 ottobre, mentre le prime unità saranno spedite il 3 novembre.