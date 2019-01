iPhone XL 2019 trapela online: tripla fotocamera + flash Dual LED?

Tra le previsioni negative di Goldman Sachs e la lettera agli investitori di Tim Cook, il 2019 di Apple non è certo iniziato molto bene. Tuttavia, nelle ultime ore sono già iniziati a circolare i primi rumor e leak riguardanti il prossimo presunto smartphone dell'azienda di Cupertino: iPhone XL.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, sembra che Apple abbia deciso di puntare molto sul comparto fotografico. Infatti, come potete vedere nell'immagine in calce alla news, iPhone XL dovrebbe disporre di una tripla fotocamera posteriore + flash Dual LED disposti a quadrato. Insomma, una configurazione molto simile a quella già vista su Mate 20 Pro.

I social network si sono ovviamente già scatenati e in molti pensano che non sia questa la strada giusta per risollevare le vendite degli iPhone. Tuttavia, vi ricordiamo che si tratta solamente di rumor e leak e vi invitiamo dunque a prenderli con la dovuta cautela. Analizzando il mercato attuale, potrebbe essere che Apple non se la senta ancora di lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole e che preferisca rimanere su soluzioni già testate, magari abbassando i prezzi. Tuttavia, un recente brevetto depositato dalla società di Cupertino ci fa intuire che si stanno sperimentando molte nuove tecnologie.