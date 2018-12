iPhone Xr da 619€ e iPhone Xs da 919€: la nuova offerta di Apple per spingere le vendite

Apple ha lanciato una nuova offerta che vede protagonisti i suoi smartphone di punta, iPhone Xs e iPhone Xr, disponibili con uno sconto che porta il prezzo a 619€ per il primo e a 919€ per il secondo.

Per ottenere un nuovo iPhone a prezzo ribassato è necessario però permutare un vecchio modello, a scelta tra iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone 7 e 7 Plus. Ad esempio, consegnando un iPhone 7 Plus, il costo di iPhone Xr scende a 619€ invece che 899€, mentre quello della variante Xs cala a 919€, invece che 1.189€. Questo programma prevede una “supervalutazione” dell’usato maggiore rispetto al passato, ma le virgolette sono necessarie in questo caso.

Per iPhone 7 Plus infatti, Apple offre una valutazione del terminale di 270€, al di sotto della cifra ottenibile nel mercato dell’usato, visto che questa variante si trova a prezzi superiori ai 300€. L’offerta è comunque allettante per chi non ha voglia di perdere tempo con la vendita tra privati e preferisce invece affidarsi direttamente ad Apple.

L’annuncio arriva in un periodo di forti speculazioni sulle vendite dei nuovi iPhone, che potrebbero essere in forte calo rispetto al passato. Il condizionale è d’obbligo, perché nonostante le voci di corridoio e i primi report degli analisti, non esistono numeri ufficiali per verificare la riduzione delle vendite.

Anzi, Cupertino, per voce di Greg Joswiak, vice Presidente Product Marketing di Apple, ha affermato che le vendite di iPhone Xr stanno andando bene, pur non accompagnando questa dichiarazione con gli effettivi dati di vendita. Del resto la casa della mela ha annunciato poche settimane fa che non diffonderà più questo tipo di informazioni, per cui, stime a parte, è impossibile avere un’idea precisa dell’impatto sul mercato dei nuovi iPhone Xr e Xs.