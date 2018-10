iPhone XR: Apple lancerà la sua cover ufficiale; Prezzo di circa 40 euro?

Stando al comunicato stampa canadese, Apple produrrà una cover ufficiale per il suo nuovo smartphone iPhone XR. Quest'ultima potrebbe essere venduta anche in Italia ad un prezzo di circa 40 euro, anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito. Vediamo assieme dettagliatamente la questione.

In particolare, stando a quanto riportato anche da 9to5mac, si tratterebbe di una semplice custodia TPU trasparente. Qui sopra potete vedere un'immagine leaked, che secondo le fonti mostrerebbe il succitato prodotto.

Si parla inoltre di un prezzo di 55 dollari canadesi, ovvero circa 40 euro al cambio attuale. Ebbene, come potete immaginare, il presunto prezzo ha subito fatto scattare le lamentele di una certa tipologia d'utenza, che ha iniziato a condividere i link Amazon di cover come quelle di ESR e Simpeak, facendo notare che il prezzo di queste ultime è inferiore ai 10 euro.

Ricordiamo che iPhone XR sfrutta una scocca in alluminio, invece del vetro dei modelli più costosi, e utilizza un display LCD invece che OLED per contenere i costi produttivi. Apple ha ribattezzato il pannello come Liquid Retina. Lo schermo utilizza una risoluzione di 1792x828 pixel, per un totale di 326 PPI. Troviamo inoltre il processore Apple A12 e una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, con stabilizzazione ottica dell'immagine e apertura f/1.8. Per quanto riguarda i prezzi, iPhone XR è venduto, sul sito ufficiale, a 889 euro per quanto riguarda la variante con 64GB di memoria interna.