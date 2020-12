iPhone Xr ed iPhone 11 in offerta al minimo storico su Amazon per Natale

Dopo avervi segnalato la giornata di sconti Apple da Mediaworld, ci spostiamo da Amazon che nella giornata odierna propone a prezzo ridotto diversi modelli di iPhone, i quali raggiungono i prezzi minimi sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Sconti iPhone Xr ed iPhone 11 Amazon

Per molti dei modelli in questione la consegna viene garantita prima di Natale, ma come sempre consigliamo di controllare tutti i dettagli attraverso la scheda prodotto di Amazon, dov'è stata inserita l'indicazione in merito all'arrivo in tempo per la Vigilia di Natale.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ed in casi come questi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Particolarmente interessante è la promozione su iPhone 11 da 256 gigabyte, che nella confezione include anche le EarPods e l'alimentatore, due accessori che Apple ha rimosso con i modelli più recenti arrivati sul mercato.

Ricordiamo che, nel frattempo, continua anche il Sottocosto di Unieuro, che propone delle promozioni molto interessanti sui TV Samsung qLED e su AmazFit GTS.

Insomma, le principali catena sembrano essere pronte al Natale.