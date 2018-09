iPhone XR, i prezzi italiani: si parte da 889 Euro

E' stato molto apprezzato dagli spettatori del keynote di ieri pomeriggio il nuovo iPhone XR, il cellulare presentato da Apple che va a posizionarsi nella fascia media del mercato, nonostante prezzi non certo da entry level.

Dopo aver ufficializzato quello di iPhone XS ed iPhone XS Max, il colosso di Cupertino ha annunciato anche i prezzi italiani di iPhone XR, che arriverà nei negozi in una varietà di colori: bianco, nero, blu, giallo, corallo e RED.

Le opzioni di storage interno anche in questo caso sono tre, ma non si arriva ai 512 gigabyte dei due top di gamma, nonostante i prezzi siano molto vicini ai top del mercato.

Per iPhone XR da 64 gigabyte è previsto un costo di 889 Euro, mentre per la versione con 128 gigabyte di memoria interna si passa ad un prezzo di 949 Euro. La variante con 256 gigabyte di storage invece tocca quota 1.059 Euro. Prezzi, quindi, non certo da dispositivo di fascia medio-bassa.

La disponibilità di iPhone XR però è diversa rispetto ad XS ed XS Max: i preordini partiranno dal prossimo 19 Ottobre, con lancio previsto per il 26 del prossimo mese. Secondo alcuni rumor la scelta sarebbe dettata da alcuni problemi di produzione, che nei primi mesi potrebbero ridurre la disponibilità del cellulare nei negozi.