iPhone Xr è stato lo smartphone più venduto di Novembre negli USA

Nonostante alcune previsioni che parlano di crisi delle vendite, secondo quanto affermato da Consumer Intelligence Research Partners, iPhone Xr sarebbe stato lo smartphone più venduto di Novembre negli USA.

Si tratta di una vera e propria sorpresa, soprattutto contando che nelle ultime settimane abbiamo a più riprese parlato dei dati di vendita dell'ultima generazione di iPhone e dei possibili tagli alla produzione, che hanno fatto crollare il titolo Apple in borsa.

La stessa ricerca sostiene anche che iPhone Xs ed Xs Max avrebbero rappresentato circa il 35% delle vendite negli Stati Uniti, comunque in aumento rispetto ad iPhone X che lo scorso anno nello stesso periodo si era fermato al 30%. L'iPhone 8 ed 8 Plus, insieme, hanno costituto il 39% delle vendite di Apple negli USA a Novembre 2018.

L'importanza di Novembre non è da sottovalutare, in quanto rappresenta il primo mese completo in cui l'iPhone Xr è stato disponibile sul mercato. I dati mostrano anche che negli Stati Uniti l'82% dei nuovi acquisti di iPhone è stato effettuato da utenti che hanno aggiornato il proprio smartphone, da un iPhone precedente. Il 16% invece è passato da Android. Lo scorso anno i dati hanno rivelato che l'86% delle nuove unità di iPhone sono state acquistate per aggiornare gli smartphone, mentre l'11% era passato da Android. Ciò vuol dire che la lineup 2018 di iPhone ha attratto un numero maggiore di utenti Android.

L'analisi è stata effettuata su un campione di 165 utenti Apple.