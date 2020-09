iPhone Xr e TV Samsung da 65 pollici 4K in offerta oggi da Mediaworld

Come di consueto, Mediaworld rinnova gli "Sconti solo per oggi", in scadenza alle 23:59. Nella giornata odierna troviamo a prezzi ridotti tantissimi smartphone, tra cui spicca iPhone Xr, ma anche dispositivi targati Motorola ed Oppo. Non mancano i TV: in questo caso spicca la promozione su un televisore Samsung.

Partendo dagli smartphone, iPhone Xr da 64 gigabyte, nelle colorazioni white e black è disponibile a 679 Euro, per un risparmio di 60 Euro rispetto ai 739 Euro di listino imposti da Apple. Troviamo anche a prezzo ridotto l'Oppo A5 del 2020, in Dazzling White e Mirror Black, a 139,99 Euro rispetto ai 179 Euro imposti dal produttore. Il Motorola Moto E6s invece può essere acquistato a 99,99 Euro.

Tra i televisori, invece, spiccala promozione sul Samsung UE65TU8500UXZT da 65 pollici 4K, con pannello a LED, che viene proposto ad 879 Euro, dai 1099 euro previsti dal listino della società coreana. Scendendo di fascia e prezzo invece troviamo anche l'Hisense H40B5600 da 40 pollici, a 249 Euro dai 269 Euro precedenti. Più alto invece il prezzo del TV Sony KD75XH9096 da 75 pollici Ultra HD 4K, che viene scontato a 1799 Euro dai 2099 Euro di listino.

Mediaworld propone la consegna gratuita su tutti i prodotti, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento a rate.