iPhone XS: alcuni utenti segnalano problemi con la ricarica

Negli ultimi anni più volte abbiamo raccontato dei vari problemi riscontrati dagli utenti al lancio dei dispositivi top di gamma. Evidentemente anche il nuovo iPhone XS non è esente dal fenomeno e come rivelato da alcuni proprietari sul forum di Apple, su Reddit e confermato su YouTube, il disservizio sarebbe anche piuttosto grave.

Come mostrato dal popolare youtuber Unbox Therapy nel filmato che vi proponiamo in apertura, alcune unità di iPhone XS non si caricherebbero correttamente tramite il cavo Lightning fin quando non si riattiva lo schermo.

La problematica è piuttosto seria dal momento che in molti utilizzano la notte per tenere sotto carica il cellulare per trovarlo poi con la batteria al 100% la mattina successiva.

Ad oggi la cosa certa è che non si tratta di un problema della batteria, visto che il caricamento wireless funzionerebbe in maniera regolare.

Apple, interpellata da Engadget, non ha però rilasciato alcun tipo di dichiarazione sulla questione, segno che evidentemente gli ingegneri sono al lavoro per capire la causa del problema e sulle verifiche di protocollo.

La speranza di tutti è che si tratti di un problema di natura software da risolvere attraverso il più classico degli aggiornamenti, come quello che ha interessato Apple Watch e che è stato corretto tramite un update.