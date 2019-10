iPhone Xs ed Amazfit Bip Lite in offerta su Amazon aspettando il Black Friday

In attesa del Black Friday 2019, che si terrà il 29 Novembre prossimo, sono già partite delle interessanti offerte su Amazon. Quest'oggi infatti il colosso di Jeff Bezos propone degli sconti su iPhone Xs dello scorso anno, e su uno smartwatch dell'ecosistema Xiaomi.

Partendo proprio dall'iPhone Xs, si tratta del modello con 64 gigabyte di memoria interna e la colorazione oro, che può essere acquistato al prezzo di 839 Euro, 230 Euro in meno rispetto ai 1.069 Euro precedenti. Il dispositivo include uno schermo Super Retina OLED da 5,8 pollici con supporto all'HDR1, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con doppia stabilizzazione ottica dell'immagine, e fotocamera anteriore TrueDepth da 7 megapixel con modalità ritratto e Smart HDR.

Nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo a partire dal 1 Novembre 2019, segno che evidentemente il riscontro è stato importante.

Come dicevamo poco sopra, in offerta troviamo anche l'Amazfit Bip Lite di Xiaomi, che può essere acquistato a 58,70 Euro, rispetto ai 73,12 Euro precedenti. Lo smartwatch rappresenta l'offerta di fascia bassa del listino Amazfit, ed include un modulo Bluetooth 4.1 che consente di collegarlo allo smartphone. Non è presente il GPS, così come la bussola ed il barometro, mentre lo schermo è da 1,28 pollici transreflective che lo rende visibile in ogni condizione di illuminazione.

Per entrambi i prodotti è garantita la vendita e consegna da parte di Amazon con tutti i vantaggi previsti dal Prime.