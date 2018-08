iPhone Xs e Apple Watch 4: trapelano online le presunte immagini dei nuovi prodotti Apple!

Nemmeno il tempo di annunciare la conferenza di presentazione che i nuovi iPhone sono finiti online. Niente di ufficiale sia chiaro, ma le probabilità che i render diffusi nelle ultime ore siano autentici sono concrete.

Nonostante la segretezza con cui Apple ha cercato di celare i nuovi device, i colleghi di 9to5Mac sembrano essere riusciti a mettere le mani sulle prime immagini dei nuovi dispositivi. Non ci sono conferme ovviamente, ma la vicinanza con la presentazione dei prossimi melafonini e della nuova generazione di Apple Watch lascia pochi dubbi sul fatto che si tratti di render credibili. 9to5Mac fa anche di più, perchè la loro fonte ha confermato quali potrebbero essere i nomi dei nuovi prodotti. Tutto dovrebbe andare come da tradizione: i prossimi iPhone dovrebbero prendere il nome "Xs", mentre ad Apple Watch si aggiungerà il numero "4".

Restano ancora segrete le specifiche, ma i rumor sembrano indicare la presenza di un modello da 5.8 pollici, erede dell'attuale iPhone X, e uno da 6.5", che potrebbe utilizzare il classico suffisso "Plus", diventando iPhone Xs Plus. Oltre a questi, sembra che Apple potrebbe aggiungere una variante più economica, dotata di schermo LCD invece che OLED, con una diagonale da 6.1 pollici.

Interessanti le novità per Apple Watch, che potrebbe arrivare con un look rinnovato, grazie a un nuovo display in grado di mostrare molte più informazioni rispetto all'attuale versione. Ricordiamo che ancora non ci sono conferme sulle novità previste da Apple per i nuovi dispositivi, appuntamento al 12 settembre per scoprire tutte le novità sui nuovi prodotti della casa di Cupertino.