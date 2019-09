iPhone Xs apre le app più velocemente di iPhone 11 Pro, il video

Hanno debuttato in via ufficiale nel weekend i nuovi iPhone 11 ed iPhone 11 Pro, e sul web iniziano ad emergere i primi speed test che ci permettono di ottenere una panoramica ravvicinata delle reali capacità degli smartphone. In particolare, uno di questi ha dato alla luce risultati sorprendenti.

Nel filmato di EverythingApplePro, un popolare canale specializzato sul mondo Apple, è emerso che iPhone Xs ha battuto iPhone 11 Pro in termini di apertura delle applicazioni.

Il test è stato effettuato con diverse applicazioni, ed è diventato estremamente popolare per i risultati che ha generato. Nel primo round gli youtuber hanno quantificato la potenza pura, mentre nel secondo viene messo in evidenza quanto gli smartphone possano mantenere attive le app in background per poi riaprirle velocemente.

EverythingApplePro ha confrontato l'iPhone 11 Pro con iPhone Xs ed X. Nel primo test, l'X ha si è classificato significativamente indietro ai due successori, ma l'iPhone 11 Pro ha accumulato solo un secondo di vantaggio su iPhone Xs.

Il risultato più sorprendente è quello del secondo test, dove l'Xs è riuscito a mantenere per più tempo attive le applicazioni nella RAM. Questo aspetto ha permesso al top di gamma dello scorso anno di aprire un'app più velocemente rispetto all'11 Pro, con un vantaggio di circa 30 secondi.