iPhone XS ed iPhone XS Max: anche Wind propone l'acquisto a rate

All'appello mancava solo Wind, che ha da poco annunciato le tariffe d'acquisto per i nuovi iPhone XS ed iPhone XS Plus, disponibili da oggi in Italia. L'offerta, come sempre per l'operatore arancione, si articola su tre piani: ricaricabile, abbonamento e partita IVA, a cui si aggiunge la rateizzazione con Findomestic.

La prima opzione d'acquisto proposta dall'operatore è la rateizzazione dell'iPhone XS o XS Max attraverso Findomestic, che garantisce rate a tasso zero ed anticipo zero. La rateizzazione chiaramente deve essere effettuata tramite conto corrente o bollettino postale, e prevede il pagamento di 29 rate a cui se ne aggiunge una finale in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali.

Di seguito i prezzi proposti:

iPhone XS 64 gigabyte : 39 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 68,90 Euro;

: 39 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 68,90 Euro; iPhone XS 256 gigabyte : 45,50 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 80,40 Euro;

: 45,50 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 80,40 Euro; iPhone XS 512 gigabyte : 53,90 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 36,80 Euro;

: 53,90 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 36,80 Euro; iPhone XS Max 64 gigabyte : 43,20 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 47,10 Euro;

: 43,20 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale da 47,10 Euro; iPhone XS Max 256 gigabyte : 49,60 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale di 61,50 Euro;

: 49,60 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale di 61,50 Euro; iPhone XS Max 512 gigabyte: 58,20 Euro al mese per 29 mesi. Rata finale di 12,10 Euro.

Wind propone anche delle offerte su abbonamento e per schede ricaricabili. Di seguito il listino:

iPhone XS da 64 gigabyte : 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 289,90 Euro;

: 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 289,90 Euro; iPhone XS da 256 gigabyte : 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 389,90 Euro;

: 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 389,90 Euro; iPhone XS da 512 gigabyte : 31 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 589,90 Euro;

: 31 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 589,90 Euro; iPhone XS Max da 64 gigabyte : 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 399,90 Euro;

: 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 399,90 Euro; iPhone XS Max da 256 gigabyte : 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 499,90 Euro;

: 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 499,90 Euro; iPhone XS Max da 512 gigabyte: 31 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 699,90 Euro.

Per i possessori di partita IVA invece il listino è il seguente:

iPhone XS da 64 gigabyte : 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 139,90 Euro;

: 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 139,90 Euro; iPhone XS da 256 gigabyte : 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 239,90 Euro;

: 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 239,90 Euro; iPhone XS da 512 gigabyte : 31 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 379,90 Euro;

: 31 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 379,90 Euro; iPhone XS Max da 64 gigabyte : 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 219,90 Euro;

: 28 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 219,90 Euro; iPhone XS Max da 256 gigabyte : 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 319,90 Euro;

: 30 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 319,90 Euro; iPhone XS Max da 512 gigabyte: 31 Euro al mese per 30 mesi con anticipo di 449,90 Euro.

A questo indirizzo sono disponibili le offerte TIM, mentre qui trovate quelle di Tre e Vodafone.