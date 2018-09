iPhone XS ed iPhone XS Max disponibili dal 21 Settembre. iOS 12 dal 17 Settembre

A seguito della lunga presentazione, in cui sono state snocciolate tutte le specifiche tecniche dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max ed iPhone XR, Apple ha svelato le informazioni che tutti stavano aspettando.

I due dispositivi saranno disponibili nelle opzioni di storage da 64, 256 e 512 gigabyte a partire dal prossimo 21 Settembre, con i pre-ordini aperti già dal 14 Settembre.

iPhone XS avrà un prezzo di partenza di 999 Dollari per il modello base da 64 gigabyte, mentre ovviamente sono più elevati quelli per iPhone XS Max, che si configura a tutti gli effetti come l'assoluto top di gamma.

Per quest'ultimo il prezzo base sarà di 1099 Dollari, chiaramente per il modello da 64 gigabyte. Le date di disponibilità e preordine sono le medesime di iPhone XS.

Più bassi ovviamente i costi per iPhone XR, che si va a posizionare in un'altra fascia di mercato, quella medio bassa. In questo caso le opzioni di storage saranno lo stesso tre, ma da 64, 128 e 256 gigabyte, con prezzi di partenza di 749 Dollari. I preordini però apriranno il 19 Ottobre con lancio il 26 del prossimo mese. Confermate quindi le indiscrezioni che parlavano di alcuni problemi di produzione.

Apple ha anche svelato che iOS 12 sarà disponibile dal prossimo 17 Settembre.