iPhone XS ed iPhone XS Max: miglioramenti anche per la connettività LTE

Non solo potenza, grazie al nuovo processore A12 Bionic. I nuovi iPhone XS ed XS Max includono delle modifiche sostanziali anche a livello di connettività rispetto ai tanto derisi iPhone X ed iPhone 8.

Rispetto ai modelli dello scorso anno, che utilizzavano il metodo MIMO 2x2, l'iPhone XS ed iPhone XS Max sfoggiano il sistema MIMO 4x4 che, come si può vedere negli screenshot presenti in calce, si traducono in un miglioramento impressionante in termini di connettività LTE.

I test sono stati condotti e pubblicati da SpeedSmart, un servizio che verifica la velocità delle connessioni wireless. Le prestazioni di rete su iPhone XS sono aumentate per tutti i provider americani, in maniera significativa. Rispetto ad iPhone X, il nuovo modello è fino a tre-quattro volte più veloce in termini di navigazione ad internet.

Come segnalato da 9to5Mac, però, oltre che grazie al metodo MIMO 4x4, iPhone XS ed iPhone XS Max usano anche le tecnologie radio QAM e LAA che "contribuiranno a migliorare la velocità e la potenza di ricezione del segnale anche nei prossimi smartphone".

Apple quindi potrebbe aver silenziosamente risolto i numerosi problemi segnalati dagli utenti con la passata generazione di smartphone e che avevano fatto imbestialire molti possessori del cellulare. Aspettiamo le prime recensioni per ottenere maggiori dettagli.