iPhone XS ed iPhone XS Max: l'offerta di Vodafone per l'acquisto a rate

E' il giorno di iPhone XS ed iPhone XS Max: i nuovi smartphone di Apple sono finalmente disponibili sul mercato italiano ed i vari operatori stanno provvedendo ad aggiornare i rispettivi listini con le nuove proposte per i clienti. Partiamo da Vodafone.

L'operatore rosso rinnova il servizio Telefono Facile, attraverso cui è possibile portare a casa uno dei due smartphone acquistandolo a rate, pagando un contributo iniziale e 30 rate mensili da addebitare su Carta di Credito o con domiciliazione bancaria.

Per coloro che intendono effettuare l'addebito sulla carta di credito non sarà possibile effettuare l'acquisto a rate, in quanto la SIM deve essere abbinata ad un metodo di pagamento tra SEPA SSD e Carta Di Credito. In caso di scelta di quest'ultimo metodo di pagamento, è obbligatoria la ricarica obbligatoria.

Vediamo però ora le offerte vere e proprie. Partiamo da iPhone XS.

Per il modello da 64 gigabyte, Vodafone propone le seguenti opzioni:

Unlimited Red / Red+ : 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 199,99 Euro;

: 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 199,99 Euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 299,99 Euro;

: 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 299,99 Euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 Euro al mese con contributo iniziale di 199,99 Euro.

Di seguito le offerte per iPhone XS da 256 gigabyte:

Unlimited Red / Red+ : 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 349,99 Euro;

: 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 349,99 Euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 449,99 Euro;

: 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 449,99 Euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 Euro al mese con contributo iniziale di 349,99 Euro.

Per iPhone XS da 512 gigabyte la proposta Vodafone è la seguente:

Unlimited Red / Red+ : 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 Euro;

: 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 Euro; Unlimited X2 / X3 : 34,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 Euro;

: 34,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 Euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 34,99 Euro al mese con contributo iniziale di 449,99 Euro.

Ovviamente più alti i prezzi di iPhone XS Max, che si traducono anche in costi mensili più elevati. Partiamo dal modello con 64 gigabyte di memoria:

Unlimited Red / Red+ : 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 299,99 Euro;

: 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 299,99 Euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 399,99 Euro;

: 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 399,99 Euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 Euro al mese con contributo iniziale di 299,99 Euro.

Passiamo quindi alle promozioni per il modello da 256 gigabyte:

Unlimited Red / Red+ : 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 Euro;

: 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 Euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 Euro;

: 29,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 Euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 Euro al mese con contributo iniziale di 449,99 Euro.

Infine, ecco le proposte di Vodafone per iPhone XS Max da 512 gigabyte:

Unlimited Red / Red+: 24,99 Euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 549,99 Euro;

Unlimited X2 / X3: 34,99 Euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 649,99 Euro;

Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 34,99 Euro al mese con contributo iniziale di 549,99 Euro.

Come di consueto, in caso di recesso anticipato è previsto il pagamento dell'importo residuo.