iPhone XS ed iPhone XS Max, i prezzi italiani: si arriva a 1.689 Euro

Nella notte, subito dopo la presentazione ufficiale, Apple ha provveduto ad aggiornare il sito web ufficiale italiano aggiungendo nel catalogo i due nuovi iPhone top di gamma presentati nella giornata di ieri, iPhone XS ed iPhone XS Max che come prevedibile fanno registrare un aumento dei prezzi rispetto a quelli americani.

iPhone XS

iPhone XS sarà disponibile nelle varianti di coloro Argento, Grigio Siderale ed Oro al prezzo di 1.189 Euro per il modello da 64 gigabyte, 1.359 Euro per quello da 256 gigabyte e 1.589 Euro per la versione con 512 gigabyte di storage interno.

iPhone XS Max

Ovviamente più alti i prezzi per il modello Max da 6,5 pollici.

In questo caso si parte da 1.289 Euro per la versione con 64 gigabyte di memoria interna, per passare a 1.459 Euro se si desidera quella da 256 gigabyte. Coloro che intendono portare a casa iPhone XS Max da 512 gigabyte invece dovranno sborsare 1.689 Euro, un record: mai un iPhone era costato così tanto nel nostro paese.

Disponibilità

Come rivelato durante il keynote, per iPhone XS ed iPhone XS Max i preordini cominceranno domani, Venerdì 14 Settembre, con il lancio nei negozi previsto per il 21 di Settembre.

A questo punto restano da capire le offerte che proporranno gli operatori telefonici.